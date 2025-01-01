"Всичко е добре, когато завършва добре" – думите на Уилям Шекспир напълно се потвърждават от една трогателна история, разиграла се в Царево на 9 август.

Ралица Иванова от София изпрати благодарствено писмо до ръководството на ОД на МВР – Бургас, в което разказва как бързата и адекватна реакция на трима полицаи ѝ е донесла спокойствие в напрегнат момент, разказва БНТ.

Пътувайки от София към Царево, за да прибере дъщеря си от ученически лагер, Иванова разбрала, че часът за вземане на децата е изместен по-рано. Закъснението било неизбежно, а детето не можело да остане само. В този момент майката решила да потърси помощ от най-сигурната според нея институция – полицията.

След разговора ѝ с младши експерт Емил Янев от Оперативната дежурна част на РУ – Царево, той, заедно с младши автоконтрольорите Евелин Великов и Десислава Русева, се отзовали незабавно. Те пристигнали в хотела, където бил лагерът, взели детето и го отвели в районното управление, където останало в безопасност до пристигането на майката.

"В онзи момент знаех, че няма по-сигурно място за най-ценното ми. Благодаря от сърце за професионализма, вниманието и грижата, проявени от тримата полицаи! Бъдете здрави", пише в благодарственото си писмо Ралица Иванова.