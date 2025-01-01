Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира и започна проверка по случая с повишаването на цените за паркиране в столицата, съобщиха от ведомството.

КЗП ще изиска всички приложими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и кмета на Столична община, за да установи дали съществуват обективни икономически основания за увеличението.

Поводът за действията на Комисията е решението на Столичния общински съвет (СОС) за повишаване на цените за паркиране в синята и зелената зона от 5 януари 2026 г. – съответно от 2 лева на 2 евро (4 лева) в синя зона и от 1 лев на 1 евро (2 лева) в зелена зона.

Според КЗП в случая са приложими разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ). На основание чл. 15, ал. 4 от ЗВЕРБ, в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро – до 8 август 2026 г., всички търговци и доставчици на услуги са длъжни да формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение трябва да бъде обосновано от реални икономически фактори.

Комисията обръща внимание, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции при установяване на нарушение, а именно - на предприятие с реализиран оборот от предходната финансова година над 50 000 000 лв. се налага имуществена санкция в размер до 0,5 на сто от този оборот.

Проверката на Комисията няма да се ограничи само до столицата. Ведомството ще извърши поетапен преглед на сходни решения и действия на местните власти и търговски оператори и в други градове, с цел да гарантира спазването на правата на потребителите и защитата на техните икономически интереси.

КЗП отправи призив към всички търговци и институции да бъдат отговорни и да спазват законовите изисквания, особено в периода на преход към еврото, когато се изисква повишена прозрачност при ценообразуването.

БТА припомня, че СОС реши да увеличи цените на паркирането в София и разширява обхвата на зоните за платено паркиране от 5 януари 2026 година.

Цените за почасово паркиране в синя зона ще бъдат 2 евро на час, в зелена зона - 1 евро на час. Винетните стикери за живущи също ще поскъпнат – 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона, като за втори автомобил таксите ще бъдат съответно 300 евро и 200 евро.