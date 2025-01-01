Синя и зелена зона в София поскъпват двойно. Това реши Столичният общински съвет. От 5 януари 2026 цените им стават съответно 2 и 1 евро. Решението беше прието с 35 гласа „за”, 12 общински съветници бяха „против”, а шестима се въздържаха, предаде NOVA.

Работното време за синя зона вече ще бъде от 9 сутринта до 21 часа вечерта, включително в неделя и празничните дни. Присъединяването в зелената зона на квартали като част от „Студентски град”, „Банишора”, „Редута”, „Гео Милев”, „Изгрев” и „Изток” ще става поетапно.

Предвижда се още:

► Увеличаване на паркоместата в платена зона от 33 000 на 88 000

► Част от зелената зона става синя – в кварталите „Иван Вазов”, „Яворов”, „Лозенец”, както и около Руски паметник и пл. „Македония” - от 5 януари 2026 г.

► Синята зона в неделя и празнични дни ще е от 9 до 21 ч.

► Зелената зона няма да работи в неделя и празнични дни

► Винетният стикер за живущи в синя зона става 150 евро, а в зелена - 100

► Те няма да имат право на винетен стикер за трети автомобил

► Въвежда се жълта (уикенд) зона в Банкя. Хората с постоянен адрес там трябва да си извадят стикери, които са безплатни. Цената за нея ще бъде 0.50 евро на час.

► Служебни абонаменти - 800 евро за синя зона и 500 евро за зелена. Те се ограничават до максимум 10% от всички паркоместа в конкретната подзона.

► При електрическите автомобили паркирането ще е безплатно в първите 3 часа с изпращане на SMS, който няма да се таксува, а всеки следващ започнат час ще трябва да се заплаща в зависимост от зоните. Тази мярка влиза в сила от 1 януари 2027 г.

► Табелите по улиците ще бъдат оборудвани с QR код или линк с алтернативни канали за плащане, различни от SMS - Sofia Plus, сайта на ЦГМ и т.н.

► Времето за паркиране в синя зона се увеличава от 2 на 3 часа. Времето за паркиране в зелена зона остава 4 часа. Хартиените талони отпадат от средата на 2026. Вече няма да да е възможно да паркираш с SMS, а после с хартиен талон.

► Поставянето на скоба за неправилно паркиране ще ни струва 30 евро. Ако „паяк” вдигне колата ни, ще дължим 75 евро.

Двойно по-високи цени за паркиране: Ще има ли повече свободни места в София?

Добрата новина за шофьорите е, че засега не се предвижда обособяване на червена зона.

Парите от паркирането, платени от живущите в синя и зелена зона, ще се инвестират на 100% в техните квартали за паркинги, кални точки, ремонта на улици, осветление, тротоари и т.н. Половината от парите ще се разходват директно от районните кметове, а другата половина - от кмета на Столичната община.

Синя зона от 5 януари 2026 стават:

площад „Македония”, Руски паметник, „Крива река”, „Иван Вазов”, долната част на „Лозенец” между Канала и „Свети Наум”, долната част на „Яворов”, „Оборище” между „Ситняково” и Канала.

Поетапно в зелена зона ще попаднат:

„Банишора”, „Лагера” и южните квартали до бул. „Тодор Каблешков”, голяма част от район „Слатина” – „Редута” и „Гео Милев”, „Изток”, „Изгрев”, „Дианабад”, част от „Студентски град”, част от район Подуяне (по предложение на районния кмет Кристиян Христов).

Студентите ще могат да си вадят винетен стикер за „Студентски град” с настоящ адрес

Цената на платеното паркиране в София не е била променяна от 2012 г.