С минута мълчание в памет на загиналия бивш кмет Цветан Костадинов ще започне заседанието на Общинския съвет в Червен бряг. Това съобщи председателят на Съвета Николай Николов.

Цветан Костадинов загуби живота си на 28 януари сутринта при тежка катастрофа, докато пътуваше към Плевен, където работи като лекар-анестезиолог.

Като първа точка от предварителния дневен ред, публикуван на официалната интернет страница на Общинския съвет, е предвидено да бъде изслушан анализ за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението"(РСПБЗН) - Червен бряг през 2025 година.

След това съветниците ще се запознаят с отчет-анализ за работата на Районно управление (РУ) - Червен бряг за миналата година и с отчет за дейността на Общинския съвет за второто полугодие на 2025 г. Ще им бъде предоставена и информация за изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Общината.

На заседанието ще бъдат гласувани предложения за приемане на: План-сметка за относимите за календарната година разходи за извършване на дейности по предоставяне на услугите по Закона за местните данъци и такси на Община Червен бряг и на план за заседанията на Общинския съвет през 2026 година.

Ще бъде решено дали да учениците от общината ще могат да ползват безплатно ледената пързалка всеки делничен ден от 10:00 до 16:00 ч. при условие, че са придружени от учител или отговорник и посещенията са координирани с администрацията. Ако предложението бъде прието учениците ще могат да ползват пързалката от 2 февруари до нейното затваряне.

Общинските съветници ще одобрят одитния доклад на Средно училище (СУ) „Хр. Смирненски", гр. Койнаре и отчетите за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет Николай Николов и кмета на общината Атанас Атанасов за четвъртото тримесечие на 2025 г.

Ще бъдат одобрени още: кандидати за финансово подпомагане чрез Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“; предложения за отпускане на финансова помощ на граждани и за финансиране на спортните клубове, развитието на читалищната дейност, спортен и културен календар до приемане на проекта за бюджет на общината за 2026 г.

Една от точките в предварителния дневен ред е за избиране на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ Червен бряг" ЕООД за 2025 година. Други две са за предоставяне на възмездна финансова помощ на „МБАЛ- Червен бряг" ЕООД от бюджета на Община Червен бряг за 2026 г. и за поемане на задължения и извършване на разходи преди приемане на проекта за бюджет.

Останалите точки са: за съгласуване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в село Рупци; за одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) в землището на село Радомирци; за прехвърляне на училищен автобус от ОУ „Христо Ботев" село Чомаковци за безвъзмездно ползване и управление на Професионална гимназия по земеделско стопанство (ПГЗС) „Александър Стамболийски" сeло Чомаковци и за приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Червен бряг.

Заседанието е насрочено за 9:30 ч. в Ритуалната зала на Община Червен бряг в Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1908”. То ще се излъчва на официалния сайт на Община Червен бряг.