Митнически служители от Българския разменно-сортировъчен център (БРСЦ) към Териториална дирекция Митница София задържаха значително количество анаболни стероиди и сексуални стимуланти в две отделни куриерски пратки, предназначени за Великобритания.

Общо са конфискувани 3454 единици лекарства – таблетки, ампули и сашета – изпратени от български граждани с адресни регистрации в различни градове на страната. Според информацията, посоченото съдържание в пратките е било обозначено като хранителни добавки.

Голямо количество анаболни стероиди задържаха митничари в София

Първата пратка е проверена на 21 октомври и съдържала 110 опаковки с 1580 таблетки и 40 ампули различни анаболни стероиди. На следващия ден, 22 октомври, митническите служители открили втората пратка, съдържаща 262 кутии с 1834 сашета сексуален стимулант за мъжка потентност.

Задържаните лекарства и стимуланти са конфискувани, а по двете проверки са започнати административнонаказателни производства.

Митническата администрация подчертава важността на стриктния контрол върху пратките за износ, особено когато съдържанието е обозначено като хранителни добавки, но всъщност включва забранени или контролирани вещества.