През месец септември 2025 г. митническите служители от Митническо бюро Българския разменно-сортировъчен център (БРСЦ) в Териториална дирекция Митница София установяват седем пратки с анаболни стероиди, предназначени за Великобритания. Общото им количество е 43 610 таблетки и ампули.

След анализ на данни за стоки, вложени в пратки за износ, митническите инспектори от БРСЦ селектират за проверка пратки, изпратени от български граждани и предназначени за износ към Великобритания.

При четири от проверените пратки е декларирано, че съдържат „подаръци“ със страна на произход България и стойност на всяка една от тях 10 щатски долара. Вследствие на възникнали съмнения относно действителното съдържание на колетите митническите служители извършват физическа проверка, при която се установява, че те съдържат общо 26 220 таблетки Proviron 25 mg Tablet /Mesterolon.

При проверката на други три селектирани пратки, изпратени от български граждани за Великобритания, се оказва, че при посочено съдържание „провитамини“ те всъщност съдържат лекарствени средства. Общото количество установени анаболни стероиди под формата на таблетки и ампули е 17 390. Поради съмнение за тяхната автентичност те са задържани и е изпратено уведомление до Изпълнителната агенция по лекарствата. Подадени са заявки за лабораторна експертиза до Централната митническа лаборатория.

Анаболните стероиди са синтетични вещества, които имитират действието на мъжки хормони. Своеволна употреба на анаболи без лекарски надзор може да доведе до редица сериозни странични ефекти като увреждане на черен дроб, бъбреци, повишен риск от инфаркт, инсулт, високо кръвно налягане, депресия, необяснима агресия и други.