Русия е организирала продължителна и координирана кампания за наблюдение с дронове над ключови ядрени обекти в Западна Европа в продължение на 18 месеца. Тези действия, извършени с „съществена безнаказаност“, разкриват сериозни пропуски в сигурността на критичната инфраструктура на континента, твърди нов доклад на Международния институт за стратегически изследвания (IISS), пише Vesti.bg, позовавайки се на The Guardian.
Разкритията идват на фона на продължаващото геополитическо напрежение и подчертават методите на хибридна война, използвани за тестване на отбранителните способности и събиране на разузнавателна информация. Всеки подобен инцидент има своята предистория, вписана в по-широкия контекст на отношенията между Русия и Запада.
Мащаб и методология на операцията
Анализът, цитиран от The Guardian, документира 144 отделни инцидента в повече от дузина държави. Според изследователите кампанията е започнала в края на 2024 г. и е била оркестрирана от Кремъл.
Операциите са били насочени към ядрени обекти във Великобритания, Франция, Белгия и Нидерландия, като конкретно се споменава и базата на Кралските военновъздушни сили Лейкънхийт. Според доклада за целта са използвани дронове, изстрелвани от плавателни съдове, част от така наречения „сенчест флот“.
В доклада на IISS се заключава, че руското разузнаване е действало със „съществена безнаказаност“, оставяйки властите в Европа „неподготвени и объркани“. Това показва високо ниво на планиране и изпълнение, целящо да остане под радара на конвенционалните системи за сигурност.
Последици за европейската сигурност
Способността за провеждане на такава продължителна и мащабна кампания за наблюдение повдига сериозни въпроси относно сигурността на най-чувствителните обекти в Европа. Инцидентите не са просто събиране на данни, а демонстрация на способности и форма на психологически натиск.
Тези действия се вписват в по-широката стратегия на Русия за използване на асиметрични тактики за постигане на стратегически предимства. Наблюдението на ядрени съоръжения предоставя критична информация не само за военни, но и за енергийни мощности, което е от ключово значение в съвременния геополитически климат.
Очаква се разкритията на Международния институт за стратегически изследвания да предизвикат спешен преглед на протоколите за сигурност в страните членки на НАТО и ЕС. Вероятно ще последва засилване на сътрудничеството в областта на контраразузнаването и защитата на критичната инфраструктура в отговор на нарастващата заплаха.