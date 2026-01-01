Технически дефекти в приложението за достъп до телефон 112 поставят под риск живота на граждани с увреден слух. Случаят с Юмер, жител на страната, подчертава сериозните пропуски в осигуряването на равен достъп до държавните спешни служби.

Юмер, който има увреден слух, е бил принуден да чака 40 минути за оказване на съдействие при тежка алергична реакция, според информация от NOVA. Потърпевшият не е успял да използва единствения алтернативен канал за комуникация – приложението за текстови съобщения – поради забавяне при възстановяване на паролата.

„В ситуация на задух всяка минута е критична, а липсата на директна връзка ме остави в пълна безпомощност“, заяви Юмер. Данни, предоставени от неговия близък Константин Косев, потвърждават, че достъпът до медицински екип е бил възможен едва след външна намеса и посредничество.

В отговор на подадената официална молба, Министерството на вътрешните работи заяви, че извършената техническа проверка не е установила системни проблеми. Според институцията, достъпът до профила е бил възстановен по стандартния регламентиран ред.

Поради липсата на адекватно решение, засегнатите лица са сезирали Европейската комисия с искане за гарантиране на реален, а не само теоретичен достъп до спешна помощ. Този инцидент поставя въпроса за ефективността на публичните услуги в критични моменти за хората със специфични нужди.

В миналото подобни проблеми са били идентифицирани в контекста на недостиг на медицински кадри, който често оставя областни градове без свободни линейки за продължителни периоди. Остава неясно как институциите планират да подобрят софтуерната стабилност на системата за спешни повиквания.