Парламентът възложи на Сметната палата да извърши три одита относно управлението на публичните финанси - в социалната сфера, Министерството на финансите и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Единодушно със 155 гласа „за“ депутатите решиха Сметната палата да извърши одит на социалните плащания от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на държавното обществено осигуряване в Националния осигурителен институт за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г.

Предвижда се да бъде оценено и въздействието на промените в нормативната уредба върху социалните плащания (по план и отчет) от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на държавното обществено осигуряване за съответния период, както и промяната в структурата на бюджетите, произтичаща от променената нормативна уредба, промяна в броя на пенсионерите под линията на бедност, промяна в броя на пенсионерите, ограничени от максималния размер на пенсията и ефекта върху броя лица, които внасят осигурителни вноски и броя лица, които се осигуряват на минималната работна заплата за страната. Срокът за извършване на одита е до 30 септември т.г., а окончателният доклад на Сметната палата трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври т.г.

Парламентът възложи да бъде направен одит за изпълнението в Министерството на финансите на публичните финанси за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май т.г. Решението беше взето със 153 гласа „за“, нула „против“ и един „въздържал се“. В тази връзка се предвижда да бъде оценено и въздействието на промените в нормативната уредба върху законите за държавния бюджет на България и отчета на Консолидираната фискална програма на Република България за съответния период, както и промяната в структурата на бюджета, произтичаща от променената нормативна уредба. Срокът за извършване на одита е до 30 септември т.г., а за внасянето му в парламента - 30 октомври т.г.

Депутатите решиха единодушно със 173 гласа „за“ Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на АПИ за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май т.г. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад от одита на финансовото управление на имуществото, поетите ангажименти, извършените дейности и отчетените разходи на агенцията е до 30 октомври, а на окончателния доклад от одита на процедурите по възлагане на обществените поръчки - до 31 януари 2027 г., прие парламентът.