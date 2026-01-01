Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов се срещна с генерал-адютанта на Националната гвардия на щата Тенеси генерал-майор Уорнър Рос. Дискутирани бяха въпроси, свързани с регионалната среда за сигурност и заплахите в Източна Европа и Черноморския регион, приоритетите за модернизация на въоръжените сили и развитието на инфраструктурата в подкрепа на съюзническите операции. Акцент бе поставен върху развитието на дългосрочното стратегическо партньорство и бъдещите инициативи и програми за сътрудничество в областта на сигурността.

Специално внимание бе отделено на сътрудничеството в областта на киберсигурността и възможностите за разширяване на двустранната подготовка, различните форми на обучение и обмяна на опит с Националната гвардия на щата Тенеси, с цел повишаване способностите и оперативната съвместимост на българските въоръжени сили.

Военното сътрудничество в рамките на Програмата за партньорство между Министерството на отбраната на Република България и Националната гвардия на щата Тенеси е от взаимен интерес и представлява надежден механизъм за развитие на стратегическото партньорство между България и САЩ. Усилията на двете страни са насочени към развитието на широк спектър военни способности, които са приоритетни за българските въоръжени сили.

По време на срещата адмирал Ефтимов отбеляза, че благодарение на усилията на генерал-майор Рос, съвместните дейности са нараснали до днешното ниво на интензивно и добре координирано военно сътрудничество. Началникът на отбраната изрази увереност, че взаимодействието ще продължава да се развива и задълбочава в духа на взаимното разбирателство, открития диалог и ефективното партньорство.