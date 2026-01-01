Министър Велислава Петрова прие днес в МВнР делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, водена от Джон Гунтанис, заместник-подсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата взеха участие и представители на Държавния департамент на САЩ.

Външният министър обсъди отпадането на визите за САЩ с представител на Държавния департамент

Българският първи дипломат изтъкна, че приема визитата като израз на сериозно признание за напредъка на България в изпълнението на техническите изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ.

Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%.