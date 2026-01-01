Единадесетгодишно момче помете с пикап група монаси, тръгнали на поклонение в Североизточен Тайланд, при което загинаха девет от тях, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на местни официални представители.
Групата се е състояла от общо 35 монаси. Петима от тях загинали на място, а четирима починали след това в болницата. Тринадесет са хоспитализирани, като трима от тях са в критично състояние, казаха местните власти.
An 11-year-old boy crashed a pickup truck into a group of monks on a pilgrimage walk in northeastern #Thailand, killing nine.— The New Indian Express (@NewIndianXpress) July 2, 2026
A total of 35 monks from Mukdahan province, about 600 kilometers (372 miles) northeast of the capital #Bangkok, were on the pilgrimage. Five monks were… pic.twitter.com/v7AfZbUPuP
На кадри от охранителни камери се вижда как монасите вървят в колона покрай пътя, когато в тях се врязва пикап.
The Buddhist monks had just set out on a pilgrimage when disaster struck.— The Daily Beast (@thedailybeast) July 2, 2026
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Момчето, което е шофирало автомобила, е задържано и ще бъде разпитано, когато пристигнат служители на държавната агенция за закрила на детето, заяви полицията.
Причините за инцидента се разследват, но според полицията монасите са разказали, че видели как автомобилът криволичи, преди да излезе от пътя и да се вреже в групата.