Апелативният съд в Бургас потвърди определението на Окръжния съд в Ямбол и постанови най-тежката мярка за неотклонение за Енчо Динев - водачът, управлявал камиона, при който загинаха две деца и бащата на едното от тях. Защитата на Енчо Динев настояваше постоянният му арест да бъде заменен с по-лека мярка за неотклонение - домашен арест или парична гаранция, но Темида не уважи исканията.

Веднага след заседанието Енчо Динев за първи път говори пред камерите: "Моите най-искрени съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм ръководил футболен отбор. Това е голяма трагедия. Искам да благодаря на момчето и момичето, които се отзоваха на помощ. Докато 100 човека гледаха, само те помогнаха”, съобщава NOVA.

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Шофьорът отново каза, че съжалява за случилото се. "Разчитах, че мантинелата ще ме спре", каза той и отправи призив към шофьорите на камиони да не разчитат на мантинелите особено през лятото.

Адвокатът на шофьора заяви, че обвиняемият твърди, че причина за инцидента е спукана гума в движение. По повод разпространените онлайн снимки от тол системата, изобразяващи шофьорът, който държи чаша докато управлява камиона, защитникът отказа да коментира.

Припомняме, че катастрофата стана на 24 юни на автомагистрала "Тракия". По данни на разследването шофьорът на камиона е загубил контрол, преминал е през разделителната мантинела и е навлязъл в насрещното платно, където е ударил колата с петима души, движеща се в посока Бургас.

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Треньорът Иван Терзийски беше изписан от болницата на 26 юни. 49-годишната му съпруга остава в тежко състояние и с опасност за живота. В четвъртък тя беше транспортирана с въздушна линейка от болницата в Ямбол до Университетската болница „Св. Георги” в Пловдив. Пациентката е настанена в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, която разполага с необходимото оборудване.