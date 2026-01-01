Временно е ограничено движението по булевард "Добруджа" в добричкия квартал "Рилци" заради катастрофа, съобщават от Агенция пътна инфраструктура (АПИ).

Инцидентът е станал на път II-71 в участъка между 77-ия и 79-ия километър.

От Областната дирекция на МВР в Добрич съобщиха, че 73-годишен шофьор е ударил автомобила си в бордюр, при което е спукал гума, загубил е контрол над превозното средство и се е блъснал в дърво.

При катастрофата е пострадала 71-годишната му съпруга. Тя е с фрактура на горен крайник и е без опасност за живота.

Движението се осъществява по обходен маршрут през общинската пътна мрежа на квартал „Рилци“ и по път III-7105 Добрич – Житница. Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“.