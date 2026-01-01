Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание прие правилата за организацията и дейността на Обществения съвет към нея. Към Обществения съвет ще бъде създаден почетен колегиум от личности с принос в областта на европейската интеграция на страната ни, решиха членовете на комисията на днешното си заседание.

България има достатъчно хора с експертиза в областта на европейските въпроси, хора, които са били евродепутати, министри, председатели на комисията, каза председателят на парламентарната комисия по европейските въпроси Галин Дурев ("Прогресивна България"). Той посочи, че тези хора в момента не участват в дейността на Обществения съвет и тяхната експертиза се губи. Професионализмът няма мандат, отбеляза Дурев. Често ни критикуват, че няма последователност и приемственост по тези въпроси, коментира още депутатът. Така че съм предложил да бъде създаден почетен колегиум към Обществения съвет, в който да бъдат включени хора по индивидуална покана, които са имали съществен принос към европейската интеграция на страната и които на практика четвърт век градят европейския облик на България, обясни той.

Сред тези, към които смята да отправи покана да се включат в Почетния колегиум, Дурев посочи Даниел Вълчев, Атанас Папаризов, Младен Червеняков, Светлин Танчев, Моника Панайотова, Драгомир Стойнев, Гергана Паси и Ивайло Калфин. Томислав Дончев (ГЕРБ-СДС) предложи Меглена Плугчиева също да е част от този колегиум, ако не противоречи на позицията, която заема в момента.

Освен това членовете на комисията решиха в Обществения съвет да бъдат поканени да участват със свои представители организации като Българската асоциация по управление на проекти, Българския институт за правни инициативи, Българската предприемаческа асоциация BESCO, Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), студентски асоциации и клубове.

Председателят на комисията представи графика за предстоящите ѝ заседания. Предвижда се на 9 юли да бъдат представени приоритетите на ирландското председателство на Европейския съюз, на 16 юли е планирано изслушване на вицепремиера Атанас Пеканов, а на 23 юли – на министъра на земеделието, храните и горите Пламен Абровски.