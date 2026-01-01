Огромно задръстване блокира движението по автомагистрала „Хемус“, съобщиха очевидци за DarikNews.bg. Причината за тапата на магистралата е планиран ремонт.

Андрей Деновски

Андрей Деновски

Припомняме, че днес временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта „Коренишки дол“ на АМ „Хемус“ за аварийни ремонти на настилката.

Необходимите дейности ще се изпълняват от 16 ч. на 1 юли до 20 ч. на 2 юли, като поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Андрей Деновски

Андрей Деновски

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Андрей Деновски

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Андрей Деновски

Андрей Деновски