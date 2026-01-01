При украинска атака с дрон днес бяха ранени трима души, пътуващи с туристически автобус от беларуската столица Минск за руския черноморски курортен град Анапа, съобщиха руските медии.

Властите в руската Брянска област, на границата между Украйна и Беларус, съобщиха пред агенция Спутник Беларус, че двама шофьори са пострадали леко при атаката, извършена на граничния пункт Красний Камен между Русия и Беларус. След това беларуското здравно министерство съобщи, че освен двамата шофьори ранен е бил и един от пътниците.

Андрий Коваленко, шеф на украинския Център за борба с дезинформацията (ЦБД), който е подразделение на Съвета за национална сигурност, отрече Киев да е нападнал автобуса, като определи руските изявления като "провокации", а инцидента – като операция под фалшив флаг.

Брянск и съседната Курска област редовно са подлагани на украински обстрел, при което биват убити или ранени местни жители и се нанасят щети по местната инфраструктура, посочва Ройтерс.

Русия обвини Украйна в извършване на смъртоносен удар с дрон по автобус, превозващ беларуски ученици, при друг случай в Брянска област миналия месец. Украинските военни отрекоха да са атакували автобуса, който е превозвал членове на младежки футболен отбор от Беларус до Южна Русия.

Както Русия, така и Украйна отричат ​​да са нанасяли удари по граждански обекти.

Пътниците и шофьорите на автобуса, атакуван от украинските въоръжени сили, са транспортирани до Беларус, съобщи в "Teлеграм" Гомелският областен изпълнителен комитет. "Специална група от Гомел е транспортирала до Беларус пътниците и шофьорите на автобуса Минск-Гомел-Анапа, който беше атакуван от дрон днес на митническия пункт Красний Камен в Брянска област. Евакуираните вече са минали през границата и се намират в Гомелска област", ​​се казва в изявлението, цитирано от ТАСС.