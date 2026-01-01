Европа има нужда от по-голям бюджет. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов от Брюксел.

Той припомни, че миналата година Европейската комисия е направила такова предложение. „Нашата позиция в следващите месеци по време на преговорите е, че трябва да се запази ролята на кохезионната политика. Тя вече беше от части намалена, а не трябва“, разясни Пеканов.

По думите му това е инвестиция във функциониращия европейски общ пазар, в инфраструктура, влакове, метро, здравеопазване. И коментира, че 16 страни са в групата на „Приятели на кохезията“.

По неговите думи, ако се приемат предложенията на комисията и на Европейския парламент за данъците върху криптовалутите и социалните мрежи, това би донесло сериозни приходи в бюджета на ЕС.

По повод бюджета на България и решението нашата страна да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит Пеканов уточни, че става дума за структурни проблеми, които се трупат от няколко години и трябва да бъдат осветлени и ясни. Нашата цел е в следващите месеци тази "дупка" да не се отвори още повече, като вземем възможно най-много средства по Плана за възстановяване, добави той. Ако не изпълним докрай реформите и инвестициите, няма да получим напълно парите от ЕК и тогава "дупката" в дефицита ще стане още по-голяма. Затова всяка седмица сме в дискусии с ЕК, каза вицепремиерът. По линията на антикорупционните реформи и върховеството на закона смятам, че се движим по график, каза Пеканов. Той изрази очакване по необходимите реформи в енергетиката също да се намерят решения до края на август.

Попитан за преговорите по въвеждането на допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна Пеканов отбеляза, че нашата страна ясно е изразила своите възражения. Той изрази очакване в следващите две седмици ЕС да постигне необходимото единодушие и санкциите да бъдат одобрени.