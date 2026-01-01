Служебен автомобил на "Гранична полиция" е катастрофирал при пътен възел "Бинека", каза говорителят на Областна дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка.

Катастрофа между два автомобила нa пътя Дупница-Кюстендил, едната кола е на „Гранична полиция“ (СНИМКИ)

Инцидентът е станал вчера към 13:00 часа. При движение от автомагистрала "Струма" към Дупница водачът е загубил управлението над автомобила, ударил се е в мантинела и се е преобърнал в затревената площ в страни от пътя.

При инцидента няма пострадали хора, но са причинени материални щети. Пробите за употреба на алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни, посочи Табачка.

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Тя допълни, че автомобилът е превозвал служебно куче.

По случая е образувано следствено дело и е уведомена прокуратурата.