Катастрофа на разклона за ТЕЦ „Бобов дол“ нa пътя Дупница-Кюстендил, съобщиха читатели за DarikNews.

Засега движението не е затруднено.

Инцидентът е станал малко след 7:00 часа между служебен автомобил на Районна дирекция „Гранична полиция“ – Кюстендил и лек автомобил, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил.

Шофьорът на лекия автомобил е загубил контрол и е навлязъл в насрещната лента. Водачът на служебния автомобил е предприел спасителна маневра и е излязъл от пътното платно, след което двата автомобила са се сблъскали странично.

Резултатите от тестовете за употреба на алкохол и наркотични вещества на водачите са отрицателни.

От пресцентъра на полицията съобщиха за БТА, че на водача на лекия автомобил му е прилошало и това е причината да загуби контрол. Служебният автомобил е пътувал заради командировка в София.

Работата по обслужването на произшествието продължава от екип на Районно управление Дупница, уведомена е прокуратурата.