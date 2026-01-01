Полицейски автомобил пропадна в дере в Ягодинското ждрело по пътя между Тешел и Буйново в Смолянско.

Инцидентът е станал в сряда около 15 часа в участък, на който е имало паднали камъни на пътя, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Автомобилът, собственост на полицията в Смолян, е излязъл вдясно от пътя и е пропаднал в крайпътното дере. 47-годишен служител е шофирал патрулния автомобил.

При произшествието е пострадал 48-годишен полицай. Оказана му е медицинска помощ на място и след това той е откаран във Филиала за спешна помощ в Девин.

След преглед, пострадалият е освободен за домашно лечение с контузно-охлузни рани в главата.

Водачът на патрулката е тестван за алкохол и наркотични вещества. Резултатите и от двете проби са отрицателни.