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Земетресение с магнитуд 5,2 беше регистрирано в четвъртък край югоизточния егейски остров Карпатос, съобщават от "Катимерини". 

По данни на Геодинамичния институт в Атина трусът е станал в 14:06 ч. местно време, на около 4 километра от югоизточното крайбрежие на острова, на дълбочина 13 километра.

Земетресението е било усетено и на съседния остров Родос.

Към момента няма данни за пострадали хора или материални щети.

БГНЕС
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