Земетресение с магнитуд 5,2 беше регистрирано в четвъртък край югоизточния егейски остров Карпатос, съобщават от "Катимерини".
Το επίκεντρο καταγράφηκε 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου, με εστιακό βάθος τα 10 χιλιόμετρα #EuropeNews— Euronews ελληνικά (@euronewsgr) July 2, 2026
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По данни на Геодинамичния институт в Атина трусът е станал в 14:06 ч. местно време, на около 4 километра от югоизточното крайбрежие на острова, на дълбочина 13 километра.
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κάρπαθο via @OrthodoxtimesGr https://t.co/UuuNENB816— OrthodoxTimes.gr (@OrthodoxtimesGr) July 2, 2026
Земетресението е било усетено и на съседния остров Родос.
Към момента няма данни за пострадали хора или материални щети.