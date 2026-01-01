Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е отчел приходи в размер на 527,5 млн. евро и разходи за 669,6 млн. евро към 31 май 2026 г., става ясно от отговор на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) е реализирал общи приходи от 527 502,1 хил. евро към 31 май 2026 г., като близо половината – 47% – са постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове, възлизащи на 247 688,0 хил. евро. Това се посочва в писмен отговор на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев.

В документа се уточнява, че значителен дял от приходите идва и от целеви вноски по §2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г., които възлизат на 172 299,0 хил. евро.

Общите разходи на фонда за същия период са 669 630,4 хил. евро, като основната част от тях са субсидии и други текущи трансфери към нефинансови предприятия.

В отговора се припомня, че дейността на фонда е регламентирана в Закона за енергетиката и съответната наредба за набиране и разходване на средствата, като той функционира чрез сметки в Българската народна банка.

По отношение на ликвидността на фонда се посочва, че се прилагат мерки в изпълнение на решение на Министерския съвет от май 2024 г., включително анализ на приходите и разходите и съвместна работа между Министерството на енергетиката и Министерството на финансите за стабилизиране на системата.

В отговора се отбелязва още, че прогнозните средства за периода 1 юли 2026 г. – 30 юни 2027 г. се оценяват на 377 779,0 хил. евро, като те се очаква да постъпят както по силата на действащи разпоредби, така и при бъдеща правна уредба.

Министърът посочва също, че по бюджета на Министерството на енергетиката за 2025 г. са били предвидени над 685 млн. лева трансфери към фонда, част от които са използвани за компенсации към небитови потребители на електроенергия.

„Средствата са разходвани за покриване на разходи по програмите за компенсации на цените на електрическата енергия, съгласно решения на Министерския съвет“, се казва в отговора на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев.