Общинските съветници от групата „Алтернативата“ сезират Окръжната прокуратура във Варна за обществена поръчка, свързана със синята и зелената зона в града, съобщиха от пресслужбата на групата.

Поръчката е обявена от Община Варна и е за системата за управление на двете зони. Общата ѝ стойност е за близо 2,5 милиона евро.

Общинските съветници поставят въпроса защо в процедурата са заложени критерии, които според тях ограничават конкуренцията, както и защо е допуснат само един участник. Освен това тяхната позиция е, че предвидените в поръчката финансови параметри значително надхвърлят обичайните пазарни нива.

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В сигнала си до прокуратурата те настояват да бъде извършена цялостна проверка на „действията на длъжностните лица, участвали в подготовката, провеждането и приключването на обществената поръчка, както и при определянето на изпълнителя“. Съмненията на съветниците са, че е налице ограничаване на конкуренцията и предварително предопределяне на резултата.

Припомняме, че зелената зона във Варна започна да работи през ноември миналата година. Въвеждането ѝ доведе до протести на граждани, живеещи в района. В Административния съд бяха заведени жалби срещу заповедта на кмета за зелената зона, като съдът назначи съдебно-техническа експертиза по делото.

В края на 2024 г. имаше проблеми с управлението на синята зона. Тогава кметът Благомир Коцев обяви на пресконференция, че ще сезира прокуратурата точно заради системата за управлението ѝ.