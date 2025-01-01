В "зелената зона" във Варна попадат държавни имоти, които Общината няма право да ползва. Това каза на пресконференция областният управител Андрияна Андреева.

По думите ѝ установени са документални нередности и непълноти, които въпреки кореспонденцията с кметската администрация, все още не са отстранени. „Не коментирам целесъобразността на зелената зона, а въпроси, които касаят държавната собственост“, подчерта Андреева и предупреди, че проблемът би могъл да се задълбочи. Тя уточни, че е получила сигнали от граждани, живеещи или работещи в обхвата на зоната, които също са изпратени по компетентност до Общината.

Андреева представи кратка хронология на комуникацията с местната администрация, която започва още през 2022 година. Тогава Общината иска от държавата да ѝ бъдат дадени 48 недвижими имота в квартал „Чайка“, като основанието е параграф 42 от преходните и заключителни разпоредби на закона за общинската собственост.

Проверките, които са направени от областната администрация, показват нередности и непълноти в подадената документация, обясни Андреева. По думите ѝ заради стартирането на зелената зона, през март тази година Общината иска 26 имота, без обаче да представи всички необходими документи и доказателства, че действа законосъобразно.

"Няколко пъти по официален ред Областната администрация изисква информация, като писма са изпращани през септември, октомври и ноември месец, непосредствено преди влизане в действие на заповедта за "зелената зона", посочи Андреева.

Тя посочи, че нужните доказателства са представени само за два имота. След влизане в сила на зоната и поредното писмо, кметската администрация предостави допълнителни документи за общо 10 от 26-е заявени от нея имота, каза още Андреева.

На практика терените, за които не са предоставени необходимите документи, остават държавни и Общината няма основания да ги ползва, подчерта областният управител. И уточни, че след като зоната вече работи, и от нея се събират пари, се дължи обезщетение на държавата.

„Казано по друг начин, зелената зона вече действа, но документите, за съжаление, все още са в сивата зона“, посочи Андреева и призова кметската администрация по-експедитивно да комплектова и представи необходимите документи.

На пресконференцията присъства и Добромир Арнаудов, директор на общинското предприятие „Общински паркинги и синя зона“, което контролира и регулира паркирането в синята и "зелената зона".

Той уточни, че фирмата работи по технически проект, влязъл в сила през 2023 г. "Водена е кореспонденция с бившия областен управител", посочи Арнаудов. По думите му в проекта фигурира само един държавен терен, в който не са поставени знаци и маркировка за платено паркиране.

Арнаудов допълни, че в предприятието не е постъпвала информация за кореспонденция за държавни имоти, били 26 или повече.