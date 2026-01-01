„Необходима е ясна и дългосрочна визия за развитието на земеделието“. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с представители на Български фермерски съюз.

По време на разговора беше изразено общо разбиране, че проблемите в сектора изискват последователна политика и ясно формулирана концепция за развитие. Министърът подчерта, че целта е да се създадат предвидими условия за земеделските производители, които да им позволят да планират устойчиво развитието си.

Сред основните теми на срещата, информира МЗХ, бяха кооперирането и обединението на производителите като инструмент за повишаване на конкурентоспособността и по-добра пазарна реализация. Обсъдени бяха още въпросите, свързани с пазара на труда в земеделието и необходимостта от осигуряване на квалифицирани кадри в сектора, както и значението на въвеждането на ефективни инструменти за управление на риска.

По време на срещата беше дискутирано и управлението на водните ресурси и напояването, както и необходимостта от насърчаване на младите хора да се занимават със земеделие.