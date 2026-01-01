Под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Видин се водят две досъдебни производства за държане на акцизни стоки без български акцизен бандерол. При двете проверки са задържани над 620 000 къса цигари и 10 500 електронни устройства за пушене.

Цигарите са открити в тайник, а проверката, довела до откриването на вейповете без документи е извършена съвместно с ГД „Гранична полиция“.

Агенция „Митници“

На 29 юни около 18:00 часа, при извършван роуд стоп контрол в района на околовръстния път на Видин, е спрян за проверка камион със сръбска регистрация, управляван от хърватски гражданин. Водачът е заявил, че превозното средство е празно и пътува от Сърбия към Румъния. При направения първоначален оглед митническите служители установяват, че челните бордове са манипулирани.

Превозното средство е съпроводено до Митническо бюро Видин, където при разтоварване е констатирано, че бордовете са двойни и в тях има поставени кашони с цигари.

При последвалата щателна митническа инспекция в присъствието на разследващ митнически инспектор са установени 31 330 кутии (626 600 къса) цигари от три различни марки с бандерол от Република Косово. Задържаните цигари са на стойност 103 284,50 евро. Стойността на избегнатия акциз възлиза на 70 805,80 евро. Предметът на престъплението е в големи размери.

Агенция „Митници“

Като обвиняем е привлечен хърватски гражданин за престъпление от Наказателния кодекс.

При друга проверка митнически инспектори от Териториалната дирекция Митница Русе и гранични служители от ГД „Гранична полиция“ задържаха над 10 500 електронни устройства за пушене. Превозното средство – лекотоварен микробус е спряно за проверка в района след мост „Нова Европа“ при влизане в България. При последвала проверка в Митническо бюро Видин е установено наличието на електронни устройства за пушене тип „вейп“ 10 540 броя, без валиден акцизен бандерол.

Над 980 000 заготовки за опаковки на цигари задържаха митническите служители на Митница Русе

Като обвиняем е привлечен гражданин на Кралство Белгия и Република Турция за престъпление от Наказателния кодекс.

По отношение на двамата обвиняеми е взета най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража.

Работата по двете досъдебни производства продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Видин.