Българското правителство категорично осъжда терористичния акт в Солун, довел до загубата на човешки живот и раняването на други хора, съобщиха от пресслужбата на кабинета във Фейсбук.

Политическите убийства са несъвместими с демокрацията и в този труден момент България категорично подкрепя действията на институциите в Гърция за съхраняване на държавността.

Експлозия в жилищна сграда в Солун

Властите в Солун разследват поредица от нападения с газови бутилки, насочени срещу домове и имущество на трима представители на управляващата в Гърция партия „Нова демокрация“, съобщи вчера електронното издание на в. „Катимерини“. Инцидентите са станали между 04:00 и 04:30 часа местно време тази сутрин в кварталите „Тумба“ и „Пилея“.

Майката на кандидат за депутат от управляващата партия „Нова демокрация“, ранена при палежите срещу членове на партията в гръцкия град Солун, е починала в болницата, съобщи вчера електронното издание на в. „Катимерини“.