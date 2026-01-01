Най-малко петима души бяха убити, а 16 - ранени, при експлозия в центъра на сирийската столица Дамаск днес, съобщи държавната новинарска агенция САНА, цитирана от Ройтерс.
САНА се позова на директора на сирийската служба за спешна медицинска помощ.
Предишните данни бяха за четирима убити и 10 ранени.
🔴 Four killed in central Damascus blast: health ministry— Arab News (@arabnews) July 2, 2026
🔴 Syria's state TV says explosion in Damascus caused by bomb https://t.co/7jUSBSJQhN pic.twitter.com/n4oJ7Bo4rr
По-рано сирийската държавна телевизия каза, че взривът, станал в кафене близо до Съдебната палата в Дамаск, е бил причинен от бомба.
Central Damascus Rocked by Deadly Café Explosion— Kurdistan 24 English (@K24English) July 2, 2026
A bomb exploded inside a café in Damascus central Hijaz district on Thursday, killing five people and injuring 11, officials said. Authorities blamed a planted explosive device as security forces sealed off the area and launched…
Засега не са известни други подробности. Никой не е поемал отговорност за предполагаемата атака.
В сирийската столица бяха извършени няколко нападения след идването на власт през декември 2024 г. на ислямисти, свалили дългогодишния президент Башар ал Асад, отбелязва Франс прес. При най-смъртоносната от тези атаки, 25 души бяха убити при бомбен атентат в църква през юни миналата година.