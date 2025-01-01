След подадената оставка на кабинета "Желязков" отново на ход ще са президентът и конституционната процедура.

След като бъде гласувана оставката на кабинета, процедурата ще започне от начало – ще бъдат проведени консултации с парламентарните сили, а след това ще бъдат връчени мандатите.

Първи при ГЕРБ-СДС, втори при ПП-ДБ и трети при партия по избор на държавния глава. Ако не се сформира нов кабинет в рамките на този парламент, ще бъде отворен списъкът с възможните служебни премиери, от които Румен Радев ще избере един от тях, а след това трябва да насрочи датата за нови избори.

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер, посочва NOVA.

Според Основния закон той може да избира от 10 души:

► Председателят на Народното събрание - Рая Назарян

► Управителят на БНБ - Димитър Радев

► Подуправителите на БНБ - Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков

► Омбудсманът - Велислава Делчева

► Заместник-омбудсманът - Мария Филипова

► Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев

► Зам.-председатели на Сметната палата - Мария Николова и Силвия Къдрева

На този етап нова реакция от страна на президентската институция няма след това, което се случи в Народното събрание.

“Днес думата е на парламента”, каза по-рано Радев.

През последните седмици, дори в обръщение към нацията, държавният глава призова за предсрочни парламентарни избори и определи властта като “бламирана”. Той неведнъж спомена и думата “оставка”.