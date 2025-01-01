Президентът Румен Радев проведе консултации за съставяне на правителство на "Дондуков" 2 с представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“ - Йордан Цонев, Искра Михайлова, Халил Летифов.

БТА

Радев подчерта, че "ДПС - Ново начало" не е част от управляващото мнозинство, но подкрепя правителството. Йордан Цонев благодари за поканата от името на партията и потвърди, че са подкрепяли управлението. "Подкрепяли сме го с политики, но не сме участвали с постове", обясни Цонев. "Събитията, които се случиха ясно ни казват, че този парламент е приключил своя политически живот. По наше мнение трябваше да има редовен бюджет, а не удължителен, но при тази ситуация ще подкрепим удължителния", каза още Цонев. "От години ДПС настоява за машинно гласуване. Продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са абсолютно компрометирани. От първия ден настояваме машините да са преброяващи. Тези машини получиха популярно име "мадуровки" по името на президента на Венецуела Мадуро, те са компрометирани", заяви той.

"Няма добър и лош бюджет, има бюджет, който отговаря на условията. Няма единствен бюджет, не може да има един единствен вариант на бюджета. Твърдя, че първият бюджет беше по-добър от втория. Удължителният не дава възможност да бъдат защитени големи социални групи. Основният постулат е да се харчи това, което се събира", обясни Цонев.

Според него основната опасност при въвеждане на еврото е спекулата. Радев каза, че трябва да се вземат мерки, така че да не се повишават цените необосновано.

Удължителният закон не предвижда социалните политики, каза още Цонев и допълни, че това ще бъда проблем за обществото и служебния кабинет. Цонев каза още, че са готови да работят между празниците заради бюджета.

Цонев заяви, че Изборният кодекс ще бъде отворен още след Нова година.

По-рано днес президентът се срещна с представители на партия „Възраждане“.

Според Конституцията след оставката на кабинета президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.