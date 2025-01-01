Депутатите приеха удължителния бюджет на първо четене.

"За" 149 гласуваха народни представители, "против" 38 и "въздържали се" 12.

Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев направи процедурно предложение законопроектът да бъде гласуван и на второ чете в рамките на днешното редовно заседание. То беше прието с 149 гласа "за", 38 против и 11 "въздържали се".

Председателят на парламента обяви един час почивка, за да може парламентарните групи да формират предложения, ако има такива.

В началото на пленарния ден депутатите включиха в дневния ред и първите гласувания на коригираните проектобюджети на НЗОК и на държавата, но след почивката прегласуваха точките и те отпаднаха от дневния ред.

ГЕРБ и ИТН ще подкрепят само удължителния бюджет

В съвместно изявление пред медиите с "Има такъв народ" зам.-председателят на парламентарната група ГЕРБ-СДС Деница Сачева обяви, че очаква т.нар.удължителен бюджет още днес да бъде приет на две гласувания.

В дневния ред е и второто четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност.

Парламентът удължи заседанието си до приемането на проект на декларация във връзка с акта на насилие от омраза срещу журналист и представител на българската общност в Република Северна Македония.

На 24 ноември т.г. в магазин в Скопие вербално и физически беше нападнат журналистът и доайен на българската общност в Северна Македония Владимир Перев. За случилото се съобщи самият той в публикация в сайта „Трибуна”. В началото на декември Комисията по външна политика в българския парламент единодушно прие декларация, с която осъжда този акт на насилие от омраза срещу Владимир Перев.