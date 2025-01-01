Депутатите приеха окончателно удължителния бюджет със 186 гласа "за" и 3 "против". В гласуването участваха депутати от всички партии и коалиции в НС, с изключение на "БСП - Обединена левица".

В проекта е заложена рамка за приходите и разходите и гаранции за социалните плащания и парите за общините в периода, в който няма да има нов редовен бюджет.

По-рано днес депутатите приеха удължителния бюджет на първо четене.

"За" гласуваха 149 гласуваха народни представители, "против" 38 и "въздържали се" 12.

Депутатите приеха предложението на Асен Василев от „Продължаваме промяната-Демократична България“ за еднократна индексация на възнагражденията в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата. "За" този текст гласуваха 183 народни представители, трима бяха "против", нямаше въздържали се. Въпреки че определиха предложението като незаконно, защото не отговаря на Закона за публичните финанси, от ГЕРБ-СДС също го подкрепиха.

Приетият удължителен закон урежда събирането на приходи и извършването на разходи през следващата година до приемането на държавния бюджет и бюджетите на НЗОК и на ДОО за 2026 г., но за срок, не по-дълъг от три месеца, при спазване изискванията на разпоредбите на Закона за публичните финанси, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. При изпълнението на този закон се прилагат правилата за превалутиране от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Удължителният бюджет влиза в сила от 1 януари 2026 г. с изключение на параграфи 6, 7 и 8, свързани с таксата за битови отпадъци, които влизат в сила от 19 декември 2025 г.

Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев направи процедурно предложение законопроектът да бъде гласуван и на второ чете в рамките на днешното редовно заседание. То беше прието с 149 гласа "за", 38 против и 11 "въздържали се".

В началото на пленарния ден депутатите включиха в дневния ред и първите гласувания на коригираните проектобюджети на НЗОК и на държавата, но след почивката прегласуваха точките и те отпаднаха от дневния ред.

ГЕРБ и ИТН ще подкрепят само удължителния бюджет

В съвместно изявление пред медиите с "Има такъв народ" зам.-председателят на парламентарната група ГЕРБ-СДС Деница Сачева обяви, че очаква т.нар.удължителен бюджет още днес да бъде приет на две гласувания.

В дневния ред е и второто четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност.

Парламентът удължи заседанието си до приемането на проект на декларация във връзка с акта на насилие от омраза срещу журналист и представител на българската общност в Република Северна Македония.

На 24 ноември т.г. в магазин в Скопие вербално и физически беше нападнат журналистът и доайен на българската общност в Северна Македония Владимир Перев. За случилото се съобщи самият той в публикация в сайта „Трибуна”. В началото на декември Комисията по външна политика в българския парламент единодушно прие декларация, с която осъжда този акт на насилие от омраза срещу Владимир Перев.