Лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев призова в декларация от парламентарната трибуна изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да изиска пълно разследване на случая, показан в журналистическо разследване, за сексуално насилие над дете в детска градина в Каблешково.

"Преди няколко дни станахме свидетели на разследване по "Нова телевизия" на журналиста Тина Ивайлова, в което се разказва за съдбата на едно 4-годишно дете, за болка, за системен тормоз и за страх. За едни родители, които търсят справедливост, но не я получават от българските институции, и са принудени да търсят медиите", посочи Василев. По думите му всеки, който е изгледал репортажа, е останал потресен какво може да се случи в една българска детска градина.

Според съдебно-медицинската експертиза: Няма данни за сексуално насилие над детето от Каблешково

Сега да се намеси Сарафов и да изиска пълно разследване, защото този казус разтреперва майки, бащи, деца, и той няма нищо общо с политиката, каза Радостин Василев.

По думите му прокуратурата на България отново е сляпа и не вижда извършване на престъпление, прави експертизи в досъдебно производство, които се разминават с тези, правени от родителите на момиченцето, а "институциите мълчат позорно за блудство с едно 4-годишно момиченце от една госпожа в детска градина".

Този случай не може да бъде заметен, не може да бъде скрит, коментира Радостин Василев. Ако главният прокурор и министърът на вътрешните работи не вземат мерки, ние от МЕЧ ще блокираме Каблешково и ще намерим тази госпожа, ще ѝ направим граждански арест и не отговарям за това, което ще ѝ се случи после, заяви той и даде срок на главния прокурор до края на тази седмица да вземе отношение публично.