Кметът на Поморие Иван Алексиев събра на работна среща директори на детски градини, училища и образователните институции в общината във връзка със случая на насилие над 4-годишното дете в Каблешково.

Заедно с кмета присъстваха Янчо Илиев, който е зам.-кмет "Бюджет и финанси" и "Образование", както и Антон Лалев - директор на Дирекция "Хуманитарни дейности", която включва образование, социални дейности, младежки дейности, както и експертите от дирекцията.

"Първата жалба, която е пристигнала при нас, е с дата 30 януари, която е входирана от майката на детето Алиша Кашикова. На следващия ден жалбата е входирана в Агенция "Закрила на детето". Съответно ние получаваме покана за участие в координационния механизъм в комисия и съответно писмо от Агенция "Социално подпомагане" за предприемане на действие", обясни Лалев.

Той каза, че кметът на община Поморие е издал заповед на 4 февруари за създаване на Комисия за проверка на сигнала. Още на 5 февруари са предприети действия. Директорката на детската градина Афродита Данданова е предоставила дейности, които са извършени за този много кратък период.

Издадена е заповед за свикване на Комисия за механизъм на противодействие на насилието, снети са писмени обяснения от госпожа Герова - педагогическият специалист, към когото са отправени жалбите, има писмено сведение от помощник-възпитател, създаден е протокол номер едно с дата 29 януари на Етичната комисия, където становището е, че не може да се заеме страна по казуса и предоставяне на решение на компетентните органи.

Със заповед от 30 януари е свикана комисия за разглеждане на медицинско удостоверение, което е част от жалбата на майката на детето. Приложени са писмени сведения от госпожа Лефтерова, която е детегледач и е съставен протокол номер две за разглеждане на Етична комисия на 30 януари.

Цялата тази документация и е изходирана до община Поморие с изходящ номер 23 от 4 февруари. Като следващи действия посетихме детската градина. Проведохме разговор с педагогическия специалист госпожа Герова, където тя категорично отрече да изпълнява такива посегателства и беше доста шокирана", обясни Лалев и подчерта, че като комисия не може да се вземе страна и не са разследващ орган, но установяват факти и обстоятелства.

"Проведохме и разговор с други нейни колеги от детското заведение, които също категорично не можеха да повярват, че това нещо може да се случи - и от педагогическия специалист, още по-малко в самата институция", каза Лалев.

С докладна до кмета на Поморие Иван Алексиев сме изготвили докладна записка, в която сме дали становище, че ние не може да установим такова решение. Това обвинение не можем да го потвърдим, съответно не можем и да го отхвърлим. Предложихме на госпожа Данданова, като директор на детското заведение, да вземе мерки по компетентност.

"По повод случая е предприето всичко необходимо. Проведени са срещи с родители и учители. Уведомени са и контролните органи", категоричен е кметът Алексиев.

"От датата на издаване на заповедта до доклада, който сме направили, е минал един ден. На втория ден сме пуснали докладна записка за това, което сме установили", каза Лалев.

"Установихме, че директорът е предприел действия, като е уведомил Агенция за закрила на детето към Агенция "Социално подпомагане". Издадена е заповед за свикване на Етична комисия, съгласно член 259 от Закона за училищното и предучилищното образование, представил е протокол номер 1 и протокол номер 2 за свикан Обществен съвет към детска градина "Радост" в Каблешково.

След тази докладна, съгласно член 257, алинея 1 или алинея 2 и член 259, алинея 1 - директорът да предприеме действия по компетентност", обясни още Лалев. Уведомен е господин Николай Дишев - директор на Агенция "Социално подпомагане".за извършената проверка, съответно е цитирана и части от докладната до кмета на Поморие.

В този период е изпратен и отговор до госпожа Кашикова с констатацията. "На 21 март отново получаваме покана за сигнал за това насилие повторно. Кметът на Поморие издава заповед на 25 март да се сформира нова комисия, която да провери още един път този сигнал", каза Лалев.

"Комисията е в същия състав. Искахме среща и с родителите на детето. Разговорът беше доста дълъг. Описано е в доклада", допълни той. Целта е била да се разбере какво е състоянието на детето и как се чувства.

Отново е уведомен директорът на Агенция "Социално подпомагане" във връзка с втория сигнал. В този период община Поморие не е била уведомявана за никакви следващи сигнали.

В началото на май Данданова е имала проверка от Държавна агенция "Закрила на детето". Входиран е доклад до кмета на Поморие, в който се описва какво е проверявано. Иван Алексиев подчерта, че законът е спазен, както и всички процедури и институциите трябва да се оставят да работят.

За случая са сезирани РУО, Агенция "Социално подпомагане", Държавна агенция за закрила на детето, Районно уравление-Поморие, като материалите са предадени на Районната прокуратура.

Кметът обясни, че от 5 февруари Герова е излязла в болничен за 3 месеца, като в момента е в платен отпуск до 10 ноември. Ако дотогава няма резултат от случая, ще продължи да бъде в неплатен отпуск.