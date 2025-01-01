Кметът на Поморие Иван Алексиев събра на работна среща директори на детски градини, училища и образователните институции в общината във връзка със случая на насилие над 4-годишното дете в Каблешково.

Заедно с кмета присъстваха Янчо Илиев, който е зам.-кмет "Бюджет и финанси" и "Образование", както и Антон Лалев - директор на Дирекция "Хуманитарни дейности", която включва образование, социални дейности, младежки дейности, както и експертите от дирекцията.

"Срещата ще бъде открита, защото е провокирана изказването на един народен представител от трибуната на Народното събрание', заяви Алексиев и подчерта, че никой не е по-голям от обикновения човек, ако ще и да е народен представител.

Сарафов прехвърли разследването за малтретирано дете в Каблешково на прокуратурата във Варна

"Не можеш да използваш най-високата трибуна в държавата ни за политически цели. Недопустимо е. В качеството си на кмет на община Поморие ще използвам една още по-голяма трибуна, а именно трибуната на община Поморие, за да кажа истината за господин Радостин Василев", каза кметът.

Той обясни, че става въпрос за защита не на авторитета на детска градина "Радост" в Каблешково, не авторитета на община Поморие, не авторитета на образователните институции на територията на общината, а става въпрос за авторитета на образователната ни система и за авторитета на българската държава.

"Ако един народен представител си позволява да обвинява хора, да арестува хора - кметът е затова тук, за да се изправи срещу такъв самозванец и да защити хората", катерогичен е Алексиев.

"Защитавам госпожа Данданова и целият колектив на детска градина "Радост", както и госпожа Герова. Защитавам директорите на детски градини и училища. Защитавам всички учители и се изправям срещу господин Радостин Василев", заяви Алексиев. "Това, че си водач на политическа партия - не си играй със съдбите на хората", подчерта кметът.

Припомняме, че на днешното пленарно заседание лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев призова в декларация от парламентарната трибуна изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да изиска пълно разследване на случая с детето.

"Преди няколко дни станахме свидетели на разследване на журналиста Тина Ивайлова, в което се разказва за съдбата на едно 4-годишно дете, за болка, за системен тормоз и за страх.

Сега да се намеси Сарафов и да изиска пълно разследване, защото този казус разтреперва майки, бащи, деца, и той няма нищо общо с политиката", каза Радостин Василев.

По думите му прокуратурата на България отново е сляпа и не вижда извършване на престъпление, прави експертизи в досъдебно производство, които се разминават с тези, правени от родителите на момиченцето, а "институциите мълчат позорно за блудство с едно 4-годишно момиченце от една госпожа в детска градина".

Депутати към Сарафов: Настояват за пълно разследване на насилието над дете в Каблешково

"Този случай не може да бъде заметен, не може да бъде скрит", коментира Радостин Василев. Ако главният прокурор и министърът на вътрешните работи не вземат мерки, ние от МЕЧ ще блокираме Каблешково и ще намерим тази госпожа, ще ѝ направим граждански арест и не отговарям за това, което ще ѝ се случи после, заяви той и даде срок на главния прокурор до края на тази седмица да вземе отношение публично.

За едни родители, които търсят справедливост, но не я получават от българските институции, и са принудени да търсят медиите", посочи Василев. По думите му всеки, който е изгледал репортажа, е останал потресен какво може да се случи в една българска детска градина.