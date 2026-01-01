Парламентът ще изслуша днес представители на МВР и министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов по случая с откритите тела в бившата хижа „Петрохан“ и край връх Околчица, дейността на хората, стопанисвали я, както и обстоятелствата около сключването на споразумение за сътрудничество със Сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" през февруари 2022 г.

Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане", относно смъртните случаи край Петрохан и в района на Околчица. И двете политически сили предлагаха по случая да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов. От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов. Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че е постъпило писмо от министър Митов, че няма да може да присъства на заседание на Народното събрание от 11 до 13 февруари т.г. На негово място могат да бъдат изслушани зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, главен комисар Захари Васков – директор на ГД „Национална полиция“ и Ангел Папалезов – началник отдел „Криминална полиция“ в ГДНП, посочи Назарян.

Божидар Божанов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) предложи в изслушването да се включат и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), а Рая Назарян се ангажира да бъдат поканени.

Изслушването за случая "Петрохан" ще бъде втора точка за днес. Преди това, по предложение на "ДПС-Ново начало", депутатите ще изслушат председателите на Комисията за защита на конкуренцията, на Комисията за защита на потребителите и на Националния статистически институт относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги и необичайно високите сметки за електрическа енергия на някои клиенти.

Утре, по предложение на "Алианс за права и свободи" (АПС), парламентът ще изслуша министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов относно наблюдаваното значително и необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги, включително храни, енергия и други потребителски сектори, решиха депутатите.

Също в четвъртък Народното събрание ще изслуша председателя на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов и представители на МВР относно зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение, решиха депутатите. Предложението за това беше направено от Божидар Божанов „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ). В изслушването могат да участват заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров и главен комисар Владимир Димитров, началник отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП, съобщи Рая Назарян.

В дневния ред за четвъртък беше включено и още едно изслушване на представители на МВР, по предложение на Кирил Веселински от „Морал, единство, чест“, относно информация в публичното пространство, публикувана във видеоклип на влогъра Станислав Цанков, в който се разкриват данни за извършено престъпление - сексуално посегателство над малолетно лице. В изслушването ще участват старши комисар Димитър Величков – директор на ОДМВР-Сливен и комисар Христо Блецов – началник отдел „Разследване“ при ОДМВР-Сливен. Заседанието ще бъде закрито, тъй като засяга непълнолетно лице, съобщи председателят на парламента.