Председателят на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Наталия Киселова с коментар пред журналисти след посочването на кандидат за служебен премиер от страна на президента Илияна Йотова. По-рано днес тя избра това да е подуправителят на БНБ Андрей Гюров.

Андрей Гюров е избран за кандидат за служебен премиер

"Всички видяхме, че Йотова проведе сериозни консултации, не всички ПГ се отнесоха сериозно, очакваме посоченият за служебен министър-председател да представи един компетентен и независим състав на МС, за да се изпълни основната функция, а именно честни избори", каза тя.

Киселова бе запитана дали очаква честни избори. "По проектосъстава на правителството и след това по действията му ще можем да кажем дали са се справили със задачата", каза тя.