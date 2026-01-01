Ние сме последователни в действията си и споделяме визията на президента Йотова за избора на служебен премиер. Това каза депутатът от АПС Хайри Садъков.

И отправиха призиви към бъдещия служебен премиер. „Представеното правителство да наблюдава и съблюдава всичко това, което коментираме последните два месеца, и това, което чухме от българските избиратели. Да се организира по възможно най-добър начин прозрачен публичен избор - честни избори“, заяви народният представител.

Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за честни избори, е Андрей Гюров

Според АПС в този ангажимент участват всички – „да организират максимално честни избори“.

От партията определиха Андрей Гюров като „най-отдалечен“ от завладяната държава. „Като най-отдалечен от това, което коментираме последните два месеца и го чухме от всички. Приемаме, че е най-отдалечен от този модел“, заключи Хайри Садъков.