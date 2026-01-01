Това е национално предателство и държавна измяна, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента по повод ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи избирателните секции в държави извън Европейския съюз (ЕС).

Това е удар срещу държавността и продължена държавна измяна, след като Румен Радев заяви подкрепата си за незаконното и масово фалшифициране на гласове в Турция, добави той.

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс заради секциите в чужбина

Костадинов посочи, че законопроектът на „Възраждане“ за промени в Изборния кодекс се приема с одобрение от голяма част от българските граждани, на които им е писнало хора, скъсали връзките си с България, да определят нашата съдба.

Относно решението на президента подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров да е служебен премиер, той коментира, че това е избор на Румен Радев, който е „флиртувал с две политически групи - АПС и ПП-ДБ“. Имаме големи политически резерви за Гюров и сме сигурни, че ще ги оправдае на сто процента, заяви лидерът на „Възраждане“.

Андрей Гюров е избран за кандидат за служебен премиер

Попитан дали Бойко Рашков е подходящ за вътрешен министър, Костадинов отговори, че той е логичен избор, след като Андрей Гюров ще бъде министър-председател. Не може да се отрече, че Рашков успя да смачка купения и корпоративния вот през 2021 г., добави Костадинов.