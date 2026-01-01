Държавният глава Илияна Йотова ще приеме днес, от 12:00 ч., на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров. Очаква се той да представи състав на кабинет.

Засега от страна на Гюров и обкръжението му не са споменавани имена на потенциални служебни министри. В общественото пространство се завъртяха няколко като „най-спрягани“.

Кои имена се спрягат за кабинета „Гюров“

След като служебният премиер предложи състава на служебното правителство, президентът издава указ за назначаването на този кабинет – той влиза в длъжност и изпълнява функциите си до изборите и съответно – до сформирането на следващ редовен кабинет.

"Ако ми се представи кабинет в необходимите срокове, трите указа ще бъдат издадени на 19 февруари, за да може изборите да са на 19 април - това беше оптималната дата", каза държавният глава.

Президентът Йотова: Не бих искала да видя компрометирани хора в служебния кабинет

На 12 февруари президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ Андрей Гюров. Дотук се стигна, след като петима души от „домовата книга” дадоха своето съгласие да заемат поста служебен премиер, а на 11 февруари Йотова посочи именно Гюров.

Той каза, че основният му приоритет ще бъде провеждането на честни избори, възстановяване на доверието в институциите и спокойна работа без излишна истерия. Гарантира, че ще събере екип от експерти с опит, които няма да се изявяват с политически позиции или агресивно поведение. Гюров се ангажира с това кабинетът да бъде независим от партии, без „подставени лица“.