Президентската институция ще бъде коректив на обещанията на служебния кабинет, това гарантира президентът Илияна Йотова след положената клетва на служебното правителство "Гюров" пред депутатите в парламента.

"Посочих Андрей Гюров, той проведе събеседване с хората, които днес видяхте и се спря на тях, а те декларираха, че ще работят за интересите на България, каза Йотова. В пленарна зала днес Гюров изложи седем точки и ние стриктно ще следим за изпълнението им. Още в първия ден заявих, че президентската институция ще бъде коректив на изпълнението на тези обещания, защото заявките бяха много сериозни. Хареса ми акцента за деполитизацията на кабинета, дано го спазят", допълни тя.

България има нов служебен кабинет – министрите на Гюров положиха клетва (ВИДЕО)

По повод конкретния състав на служебното правителство, държавният глава заяви, че тя е одобрила това, което й е предложил посочения за служебен премиер Андрей Гюров. "Няма как да бъда отговорна за всеки един министър", посочи Йотова и потвърди, че наистина има хора, които са свързани с конкретни политически сили, но повече вярва в тяхната експертност.

"Имам определени резерви към някои от тях, ще следя дали тези резерви ще си ги докажа сама за себе си, но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават, първо медиите ще научите", отговори на въпроса дали има съображения за някои от членовете на кабинета "Гюров".

Илияна Йотова коментира и ветото, което наложи върху промените в Изборния кодекс, като заяви, че е изложила юридическите си мотиви.

"Смятаме и аз, и нашият юридически екип, че има несъответствие с Конституцията. Казала съм и личното си мнение, че трябва да дадем възможност на всички българи зад граница, независимо къде живеят, да упражнят правото си на вот", заяви тя. Разделението на институциите е отговорност, съвест и решение на Народното събрание, допълни още президентът.