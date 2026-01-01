Новият началник на Софийския затвор е оттеглил молбата на предшественика си, с която беше поискано кокаиновият крал Евелин Банев-Брендо да бъде освободен предсрочно, съобщават от "24 часа".

Прокурор Ангел Кънев поиска заседанието да бъде прекратено заради оттеглянето на молбата на новия началник и съдия Стоян Михов го уважи.

Евелин Банев се включи по видеовръзка от затвора, седнал на стол и приведен леко встрани, той дъвчеше дъвка по време на заседанието. Веднага след прекратяването на делото Брендо каза нещо, което залата не чу, стана и си тръгна към килията, описаха още от "24 часа".

"Производството е инициирано от бившия началник на затвора. Новият не го поддържа. Разбрах за това минути преди началото на заседанието. Осъденият още днес може да подаде молба от свое име за основно предсрочно освобождаване", заяви след заседанието прокурор Кънев.

Преди месец бившият министър на правосъдието Георги Георгиев отстрани началника на затвора Борислав Чорбански, след като стана ясно, че той е поискал от съда свобода за осъдения на 10 г. затвор Евелин Банев, без да уведоми никого за това.

На 24 юни 2024 г. Евелин Банев - Брендо се предаде в софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване през 2018 година. Софийският апелативен съд окончателно реши, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет и половина години при първоначален строг режим. От този размер бяха приспаднати почти една година в ареста в Италия, както и времето, в което Банев е в затвора в София. Присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство за тези престъпления се налага по-леко наказание.