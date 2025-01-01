Морковите, едни от най-популярните зеленчуци в българската кухня, се оказват истински съюзник на здравето.

Експерти по хранене посочват, че редовната им консумация носи редица предимства за организма - от остро зрение до по-силна имунна защита.

Най-известното качество на морковите е високото съдържание на бета-каротин, който тялото преобразува във витамин А. Този витамин е от ключово значение за доброто зрение, както и за поддържането на здрава кожа и лигавици. Освен това бета-каротинът действа като мощен антиоксидант, предпазващ клетките от увреждане.

Морковите са богати и на фибри, които подпомагат храносмилането и създават чувство за ситост - важен фактор при контролиране на теглото. Според специалистите, включването им в менюто може да намали риска от хронични заболявания на стомашно-чревния тракт.

Освен полезните витамини и минерали, морковите съдържат съединения, които подпомагат сърдечно-съдовото здраве. Те могат да допринесат за поддържане на нормални нива на холестерол и по-нисък риск от сърдечни заболявания.

iStock/Getty Images

Изследвания показват, че този зеленчук има и противовъзпалителни свойства, подпомагащи общия тонус на организма и по-бързото възстановяване.

Специалистите напомнят, че морковите са еднакво полезни както в суров вид, така и приготвени - например задушени или печени. Важно е обаче да се комбинират с източник на полезни мазнини, като зехтин или орехи, тъй като това подобрява усвояването на бета-каротина.