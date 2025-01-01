Тежък инцидент с електрическо превозно средство в „Слънчев бряг” прати петима души, сред които и три деца, в болница.

По данни на МВР инцидентът е станал около 14:00 часа, на алея между два хотела в курорта.

18-годишен с АТВ губи управление над моторно превозно средство, отдавано под наем, и се качва на тротоар. Вследствие на това е блъснал жена с три деца – на 5, 6 и 12 години, предаде NOVA. След това младият шофьор се удря в друга сграда наблизо. По пътя си блъска още един човек - служител на хотел. Той е със счупен таз.

NOVA

Жената и трите деца – на 5, 6 и 12 години, са откарани в Спешното отделение в града, като ранената е в тежко състояние. По-късно от пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас съобщиха за БТА, че в отделението по реанимация са настанени малко дете и жена. Състоянието на останалите пациенти се уточнява.

Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.