Екипажът на американския космически кораб „Орион“ в рамките на мисията „Артемис 2“ („Артемида 2“) започна завръщането си към Земята, след като обиколи Луната, съобщи НАСА.
„Екипажът на „Артемис 2“ приключи наблюдението на Луната и сега започва завръщането си у дома“, се казва в съобщение на сайта на американската космическа агенция. Отбелязва се, че „Орион“ ще напусне зоната на гравитационно влияние на Луната на 7 април, когато ще се отдалечи от спътника на Земята на 66 098 км.
Watch the view of the crescent moon and crescent earth; and hear the message from Victor Glover from the other side. (Audio delays removed)
До този момент екипажът е изпълнил почти половината от мисията си. По план приводняването трябва да се осъществи край Сан Диего, Калифорния, в 10:07 ч. източно време в петък, 10 април (03:07 ч. българско време на 11 април), съобщават от НАСА. След кацането спасителни екипи ще извадят астронавтите от океана и с хеликоптери ще ги транспортират до американския кораб „Джон П. Мърта“, съобщава АП.
Тримата астронавти на НАСА – Кристина Кох, Виктор Глоувър и Рийд Уайзман, заедно с канадския си колега Джереми Хансен, подобриха рекорда, поставен от „Аполо 13“, като се отдалечиха на 406 771 километра от Земята.
Екипажът извърши и облитане на Луната, включително преминаване над нейната обратна страна. Маневрата, съчетана с интензивни наблюдения, продължи около седем часа и се превърна в кулминацията на почти десетдневния тестов полет, който трябва да приключи в петък.
При приближаване на около 6 545 километра от сивата прашна повърхност на Луната астронавтите наблюдаваха повече от двадесет предварително определени обекта. Те използваха фотоапарати Nikon с мощни дългофокусни обективи, както и своите айфони, за да заснемат отделни кратери и други интересни лунни структури.
Преди началото на наблюденията екипажът поиска разрешение да даде имена на два новооткрити светли кратера. Единият беше предложен да носи името на капсулата „Интегрити“ (Integrity - „Честност“, бел. ред.), а другият – името Каръл, в памет на съпругата на командира Уайзман, починала от рак през 2020 г. Уайзман се разплака, когато Хансен отправи искането към контролния център на мисията, а всички четирима астронавти се просълзиха.
„Гледката е наистина великолепна“, каза Уайзман, след като възвърна самообладанието си и започна да снима. Астронавтите съобщиха, че са успели да заснемат Луната и Земята в един кадър и обсъдиха наблюденията си с учените в Хюстън.
В мисията „Артемис 2“ Integrity е условно име на капсулата на космическия кораб. По-конкретно, това е „прякор“, даден от екипажа на космическия кораб „Орион“, който превозва астронавтите до Луната и обратно към Земята. Астронавтите от НАСА по традиция дават имена на своите космически кораби – точно както са правили предишните екипажи по времето на програмата „Аполо“.