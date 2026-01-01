Астронавтите от мисията "Артемис 2" ("Артемида 2") достигнаха финалната права преди полета им около Луната, навлизайки в "лунната сфера на влияние", съобщи НАСА, цитирана от АФП.

Корабът "Орион", превозващ екипажа - трима американци и един канадец, достигна точката, в която гравитационното притегляне на Луната надделява над земното. Тази гравитационна сила ще го приближи към естествения спътник на Земята и ще го накара да направи обиколка около него, преди да му даде необходимия тласък, за да го върне към нашата планета без допълнително задвижване.

Мисията "Артемис 2" стартира на 1 април от Кейп Канаверал във Флорида.