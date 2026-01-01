Главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Любослав Костов обяви, че напуска всички ръководни позиции в синдиката.

Той съобщи, че е подал заявленията си за напускане на всички ръководни позиции в синдиката преди месец, а днес е последният му работен ден.

В публикация в профила си във Фейсбук Костов направи равносметка на 12-годишната си работа в КНСБ. По думите му през този период са водени преговори за увеличаване на възнагражденията, разработена е формула за минималната работна заплата, довела до ръст от над 45% за по-малко от три години, и е създадена магистърска програма по синдикализъм.

КНСБ настоява: Запазете механизма за минималната заплата

Костов посочи, че е започнал работа в синдикатите на 23-годишна възраст, а сега е на 35 години. Той определи напускането като естествена стъпка след изминатия професионален път и подчерта, че не желае да влиза в публични конфликти или интриги.

Той отрече да има намерение да се занимава с партийна политика, като уточни, че не членува в политическа партия и не планира да създава такава. След напускането си възнамерява да се върне към академичната дейност в катедрата на УНСС и да работи в областта на икономическата наука и разработването на независими икономически алтернативи за България.

Костов благодари на българските работници и на екипа си в ИССИО, който определи като едно от най-големите си постижения. Той подчерта, че напускането на ръководните постове не означава отказ от синдикалната кауза и заяви, че остава синдикалист.