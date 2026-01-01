Трима технологични предприемачи във Франция обявиха създаването на първата литературна награда за книги, написани с помощта на изкуствен интелект.

Наградата носи името „Prix Pascal“. Засега тя няма жури и не е обявен награден фонд, но инициативата цели да постави под въпрос подхода на традиционните литературни отличия, които се опитват да определят правила за използването на AI от авторите.

„Наградата е отворена за всеки, който пише на френски, независимо къде във франкофонския свят се намира, без изискване за националност, местоживеене или издател“, заявиха предприемачите Филип Родригес, Албен Сервиан и Жил Мантр в изявление до АФП.

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„От значение е единствено самото произведение: непубликувана художествена творба на френски език, написана съвместно с изкуствен интелект и дръзваща да направи нещо, което никога досега не е било четено“, добавиха те.

Френският литературен свят е разтърсен от септември насам от обвиненията, че авторът на бестселъра дебют Телисон Орелиен е използвал AI при написването на романа си „It Was Either That or Die“.

Книгата спечели престижната награда на FNAC в началото на септември, но впоследствие Орелиен беше обвинен в измама и изваден от краткия списък за „Гонкур“ – най-престижната литературна награда във Франция.

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След седмици на отрицания канадското издателство Boreal, което първоначално публикува книгата, съобщи в сряда, че е „потвърдило“ използването на изкуствен интелект в процеса на писане.

В издателския сектор все повече набират популярност инициативи за обозначаване на книги като написани от хора, докато организаторите на утвърдени литературни награди променят правилата си, за да изключат произведения, генерирани от AI.

Въпросът обаче поставя сложни граници: могат ли авторите да използват услуги като ChatGPT или Claude за проучване или съвети при писане и в кой момент проучването с помощта на AI се превръща в писане от AI?

Кандидатури за първото издание на „Prix Pascal“ ще се приемат до 30 ноември, а наградата трябва да бъде връчена в средата на декември, съобщиха организаторите.