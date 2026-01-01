Тази неделя (25 октомври) България решава кой ще бъде новият държавен глава на страната. Рекорден брой кандидатпрезидентски двойки ще се борят да спечелят гласа на българските избиратели, а NOVA ще проследи изборния ден с над 15 часа ефир на живо, четири специални студиа, първи резултати и най-точни анализи. Опитните журналисти на медията ще следят в развитие най-важните събития и ще открехнат завесите на „Дондуков“ 2, за да покажат места, които не са достъпни за всеки.

В решаващото утро на президентските избори - от 06:50 ч. до обедните новини - Марина Цекова и Мариян Станков - Мон Дьо ще посрещнат зрителите във формата “Събуди се с Изборът на България”. Най-важните теми, ексклузивни събеседници, авторитетни анализатори и лидери на обществено мнение ще поставят акцентите в деня на вота. Сред гостите на Марина Цекова ще бъдат певецът Веселин Маринов, психологът Ани Владимирова, свещеникът тиктокър отец Ириней Митов и чужденци, избрали България за своя втора родина. Екипът на предаването е подготвил и една неочаквана тройна комбинация от известни в цялата страна имена. Мариян Станков - Мон Дьо ще бъде в изнесеното студио в сърцето на София, където ще се срещне с „Лекар на годината 2026“ - проф. д-р Калоян Давидов, най-красивата българка Мис България 2026 Камелия Иванова и Радослав Кузманов, по-известен като „човекът с халата“. Репортерите на “Събуди се” - Юлиян Стоянов и Катерина Грънчарова през цялото предаване ще бъдат близо до хората в един специален формат “Студио Z”, където ще представят много интересни теми и истории от живия живот. За най-актуалните новини на всеки кръгъл час ще информира Виолета Манчева.

Най-важните моменти от вота ще покажат Даниела Тренчева и Христо Калоферов в едночасовата обедна емисия новини в 12:00 ч. Актуалната информация ще бъде допълнена в Новините на NOVA в 15:00 ч. от Мина Илиева, а след това в централната информационна емисия от 19:00 ч. Ани Салич ще обобщи ключовите акценти.

В разгара на деня, когато битката за „Дондуков“ 2 навлиза в решаващата си фаза, информационният канал NOVA NEWS поема щафетата с предаването „Изборът на Българя: NOVA NEWS”. Между 13:00 ч. и 15:00 ч. Юлия Наева ще следи пулса на събитията, а сред специалните гости ще бъдат водещият на „Игри на волята“ Павел Николов, както и кулинарите от „На кафе“.

Изборният маратон по NOVA в следобедните часове ще продължи с „На фокус: Изборът на България“ пряко от площада пред гвардейския караул на Президентството. В него водещата Лора Крумова ще представи различен поглед на събитията чрез гледните точки на политолози, социолози и известни телевизионни лица. Гости ще бъдат водещите Герасим Георгиев-Геро и Николаос Цитиридис, както и популярният създател на съдържание Атанас Мишев (Наси Свеж). Любимата българска група Д2 пък ще гласува на живо в ефира на предаването. Специалното издание започва веднага след Новините на NOVA в 15:00 ч.

Началото на вечерния формат „Изборът на България: Седмият президент“ ще бъде поставено в 17:00 ч. В модерния студиен комплекс на NOVA утвърденият журналистически тандем Мира Иванова и Виктор Николаев ще разширят специалната програма на медията в деня на вота с нови гледни точки, анализи и първи реакции на основните политически фигури и претенденти за място за важния пост. В същото време в изнесеното студио пред Президентството Лора Инджова ще проследи събитията с допълнителни включвания и ексклузивни гости. NOVA отново ще си партнира с едни от най-авторитетните социологически агенции – „Тренд“ и „Мяра“. Техните точни резултати ще осигурят достоверна информация, а Николай Дойнов ще подреди цялата картина в изборната нощ с помощта на високотехнологични 3D визуализации от последно поколение. За първи път зрителите ще имат възможност да надникнат в сградата на Президентството заедно с Невена Василева, която ще покаже най-интересните места от емблематичната сграда.

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